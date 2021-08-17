"Зенит" и "Краснодар" обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по вопросам решений рефери в матчах 4 тура Российской премьер-лиги, сообщил глава ЭСК и судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
- Пока поступили обращения от "Зенита" и "Краснодара". По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени, - передает слова Хачатурянца ТАСС.
Напомним, что в 4 туре РПЛ "Зенит" провел ничейный выездной матч с "Локомотивом" (1:1), в котором главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля хавбека сине-бело-голубых Далера Кузяева и назначил по пенальти в ворота каждой из команд. "Краснодар" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 при судействе Павла Шадыханова.
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"Зенит" и "Краснодар" подали обращения в ЭСК по эпизодам судейства в 4 туре РПЛ
В экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС поступили обращения по моментам матчей 4 тура РПЛ от "Зенита" и "Краснодара".
Фото: Getty Images
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