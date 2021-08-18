Напомним, ранее сообщалось, что РФС рассматривает ряд потенциальных изменений в российском футболе. В частности, изучается вопрос отмены лимита на легионеров.
Иванов заявил, что не видит смысла в отмене лимита на легионеров. По его словам, отмена лимита приведет к проблемам для сборной России.
"Смысла в его отмене не вижу. Просто о нем вспоминают всякий раз, когда сборная России проваливается на крупных турнирах. Но без лимита вообще не будет игроков для нее. А я считаю, что национальная команда важнее, так как объединяет жителей всей страны. Поэтому я против отмены лимита", - сказал Иванов.
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Президент "Урала" Иванов: смысла в отмене лимита не вижу. Без него не будет игроков для сборной России
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Известия"
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