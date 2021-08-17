- Следил ли я за ситуацией в "Спартаке"? Нам надо следить за собой. У нас свои дела, у "Спартака" - свои. Какая нам разница, что у них происходит? У них своя команда, свой коллектив, свои задачи. Нам надо выбраться из зоны вылета и закрепиться повыше в таблице. Мы не следим за происходящим в "Спартаке", но у себя стараемся не допускать чего-то подобного, - передают слова Иванова "Известия".
В матче 4 тура Российской премьер-лиги "Спартак" обыграл на своем поле "Урал" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 27 минуте полузащитник Роман Зобнин. "Урал" выступал под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова, сменившего на этом посту Юрия Матвеева после выездного поражения в третьем туре от "Сочи" (0:2). Ранее жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова через свой телеграм-канал критиковала руководителей клуба с озвучиванием служебной информации. Это привело к увольнению спортивного директора Дмитрия Попова, который после этого создал собственный телеграм-канал и путем публикации скринов переписки с Заремой, опровергающих сказанное ею ранее, вынудил супругу владельца клуба закрыть свой канал.
Президент "Урала": какая нам разница, что происходит в "Спартаке"? У себя подобного стараемся не допускать
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на вопрос о ситуации в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Урал"
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