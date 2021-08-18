В Госдуме отреагировали на предложения РФС по реформам российского футбола

Пайкин отметил, что реформы должны затронуть все сферы футбола. По его словам, в центре предполагаемых изменений находится не развитие детско-юношеского спорта, и это настораживает.
"Наиболее нашумевший пункт из него - отмена лимита на легионеров. При этом РФС отдельно акцентирует внимание на развитии детско-юношеского футбола, но предупреждает, что изменений нужно ждать лет через десять. На наш взгляд, реформа должна охватить все сферы футбола - от развития детско-юношеских секций до принципов формирования сборной команды. Настороженность вызывает и то, что в центре реформы - не развитие детско-юношеского спорта, а повышение зрелищности игр и изменение мотивации действующих игроков", - сказал Пайкин.
Источник: ТАСС
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Фото: NurPhoto / Contributor / Gettyimages.ru
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