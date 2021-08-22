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Вулверхэмптон
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16:00
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Удинезе
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ЮвентусНе начат
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ФиорентинаНе начат
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Наполи
21:45
ВенецияНе начат
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Хоффенхайм
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Бавария
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КельнНе начат
П1 1.14X 10П2 16

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Метц
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РеймсНе начат
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Бордо
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АнжеНе начат
П1 3.2X 3.2П2 2.42
Страсбур
16:00
ТруаНе начат
П1 2.02X 3.55П2 3.8
Монпелье
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.21X 3.5П2 3.3
Ренн
18:00
НантНе начат
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Ницца
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МарсельНе начат
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Агент Лахтер - о продлении контракта Соболева: это просто отголоски нашего бредового футбольного бремени

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о заключении форвардом Александром Соболевым нового контракта со "Спартаком".
Фото: "Спартак"
Лахтер отметил, что Соболеву повысили зарплату в "Спартаке", чтобы увеличить сумму отступных за игрока. По мнению агента, сумма отступных была увеличена клубом, чтобы обезопасить себя от перехода футболиста в стан одного из конкурентов по чемпионату России.

"То, что Соболеву увеличивают зарплату, хотя он откровенно сдулся сейчас… Ну, это просто отголоски нашего бредового футбольного бремени. Захотели увеличить сумму отступных, а как это сделать? Нужно денег дать. Вот приходят к тебе и заявляют: "У тебя отступные пятнашка, давай сделаем хотя бы тридцать". Ты удивляешься: "С чего это?" "Ну, давай мы тебе денег насыпем". "Ну, давайте". Вот и всё.

Но, опять же, это делается, как и в случае с Джикией, чтобы предостеречь от покушения со стороны условного "Зенита", - сказал Лахтер.

Напомним, ранее Соболев, выступающий за "Спартак" с начала минувшего года, пролонгировал соглашение с клубом на пять лет.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Соболев провел пять матчей и забил один гол.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Соболев Спартак Лахтер
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