Лахтер отметил, что Соболеву повысили зарплату в "Спартаке", чтобы увеличить сумму отступных за игрока. По мнению агента, сумма отступных была увеличена клубом, чтобы обезопасить себя от перехода футболиста в стан одного из конкурентов по чемпионату России.
"То, что Соболеву увеличивают зарплату, хотя он откровенно сдулся сейчас… Ну, это просто отголоски нашего бредового футбольного бремени. Захотели увеличить сумму отступных, а как это сделать? Нужно денег дать. Вот приходят к тебе и заявляют: "У тебя отступные пятнашка, давай сделаем хотя бы тридцать". Ты удивляешься: "С чего это?" "Ну, давай мы тебе денег насыпем". "Ну, давайте". Вот и всё.
Но, опять же, это делается, как и в случае с Джикией, чтобы предостеречь от покушения со стороны условного "Зенита", - сказал Лахтер.
Напомним, ранее Соболев, выступающий за "Спартак" с начала минувшего года, пролонгировал соглашение с клубом на пять лет.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Соболев провел пять матчей и забил один гол.
Источник: Матч ТВ
Агент Лахтер: думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип
Агент Лахтер - о продлении контракта Соболева: это просто отголоски нашего бредового футбольного бремени
Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о заключении форвардом Александром Соболевым нового контракта со "Спартаком".
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!