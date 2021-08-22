Лахтер отметил, что "Рубин" хочет продать Игнатьева. Также он заявил, что в клубе игрока регулярно штрафуют. По мнению агента, выступления Игнатьева на высоком уровне подходят к концу.
"Сейчас "Рубин" его выставил на трансфер. Плюс его постоянно штрафуют за разные нездоровые вещи. Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил", - сказал Лахтер.
Источник: Матч ТВ
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Агент Лахтер: думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип
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Фото: "Рубин"
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