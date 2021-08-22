Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Локомотив
2 - 1
КраснодарЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2
РостовЗавершен
Химки
1 - 1
РубинЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
1 - 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 1
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
0 - 2
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Сосьедад
1 - 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
1 - 0
ЭльчеЗавершен
Леванте
3 - 3
Реал Мадрид2 тайм
П1 27X 1.18П2 5.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
2 - 2
ЮвентусЗавершен
Болонья
3 - 2
СалернитанаЗавершен
Наполи
2 - 0
ВенецияЗавершен
Рома
3 - 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
2 - 2
УнионЗавершен
Бавария
3 - 2
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лион
3 - 3
КлермонЗавершен
Бордо
1 - 1
АнжеЗавершен
Страсбур
1 - 1
ТруаЗавершен
Монпелье
3 - 1
ЛорьянЗавершен
Метц
1 - 1
РеймсЗавершен
Ренн
1 - 0
НантЗавершен
Ницца
Прерван
Марсель

Агент Антона Миранчука подтвердил информацию об интересе к хавбеку со стороны "Зенита" и ЦСКА

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
- Я не могу точно сказать, что Антон остается в "Локомотиве" в это трансферное окно. Я не знаю.

Разговоры есть. В России? Да. ЦСКА и "Зенит"? Да. Прогнозов строить не могу, - цитирует Шпинева "Спорт-экспресс".

Миранчук - воспитанник академии "Локомотива". Трудовое соглашение 25-летнего россиянина с красно-зелеными истекает летом 2024 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек принял участие в четырех играх, каждый раз выходя на замену, и отличился одной голевой передачей.

Агент Миранчука рассказал, почему Антон не выходит в стартовом составе "Локомотива"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Миранчук Ан Локомотив ЦСКА Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Шакири в понедельник пройдет медосмотр и подпишет контракт с "Лионом"
Черевченко прокомментировал ничейный результат матча с "Рубином"
Матч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за выбежавших на поле фанатов, пытавшихся атаковать Пайе (фото) 2
"Наполи" в меньшинстве обыграл "Венецию". Арендованный у ЦСКА Сигурдссон вышел во втором тайме
"Рома" победила "Фиорентину" в матче с двумя удалениями. Кокорин не сыграл, Шомуродов сделал ассист
Слуцкий ответил на вопрос о будущем Ивана Игнатьева
"Выбирай правильные цвета". "Локомотив" потроллил Крыховяка за переход в "Краснодар" 8
«Рубин» упустил шанс выйти в лидеры РПЛ. Без Хвичи и Деспота всё не так весело
Арендованный у ЦСКА Шкурин дебютировал за киевское "Динамо"
Агент Антона Миранчука подтвердил информацию об интересе к хавбеку со стороны "Зенита" и ЦСКА 3
В последних пяти матчах "Рубин" победил только однажды
"Атлетико" нанес поражение "Эльче"
Агент Миранчука рассказал, почему Антон не выходит в стартовом составе "Локомотива" 1
Габулов: Дзюба, в отличие от Акинфеева, балагур, а не лидер команды 3
"Химки" и "Рубин" не выявили победителя в матче пятого тура РПЛ 2
Кержаков - о матче с "Ростовом": это была ничейная игра, но мы допустили чуть больше ошибок, чем соперник 2
"Краснодар" выдал худший старт в РПЛ, начиная с 2013 года 3
Семин высказался о победе "Ростова" над "Нижним Новгородом" 1
"Ювентус" потерял очки в матче с "Удинезе", упустив преимущество в два гола
Кокорин не попал в стартовый состав "Фиорентины" на игру с "Ромой" 4
Гончаренко: мы провели качественный матч с "Локомотивом". Старались играть с позиции силы 4
Смолов: после травмы я изменил систему подготовки. Это принесло свои плоды 1
"Челси" обыграл "Арсенал" благодаря голам Лукаку и Джеймса 1
Борис Игнатьев: единственный гол в ворота "Локо", наверное, не тот результат, на который можно было рассчитывать "Краснодару" эксклюзив
Николич прокомментировал победу "Локомотива" над "Краснодаром" 6
Сенников: Смолов - основной игрок сборной России на данный момент эксклюзив
"Ростов" одержал победу над "Нижним Новгородом". Команды обменялись автоголами 10
Андрей Червиченко: если бы "Локомотив" во втором тайме атаковал так же, как в первом, то выиграл бы более убедительно 2 эксклюзив
Дворкович: Смолов с такой игрой будет основным нападающим в сборной России 1
"Химки" и "Рубин" объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
Все новости
-