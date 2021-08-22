- Я не могу точно сказать, что Антон остается в "Локомотиве" в это трансферное окно. Я не знаю.
Разговоры есть. В России? Да. ЦСКА и "Зенит"? Да. Прогнозов строить не могу, - цитирует Шпинева "Спорт-экспресс".
Миранчук - воспитанник академии "Локомотива". Трудовое соглашение 25-летнего россиянина с красно-зелеными истекает летом 2024 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек принял участие в четырех играх, каждый раз выходя на замену, и отличился одной голевой передачей.
Агент Миранчука рассказал, почему Антон не выходит в стартовом составе "Локомотива"
Агент Антона Миранчука подтвердил информацию об интересе к хавбеку со стороны "Зенита" и ЦСКА
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
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