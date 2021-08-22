- Проблема серьезная с Антоном. Мало кто знает, но с января месяца этого года, прямо с первого сбора, у Антона серьезная проблема в области приводящей мышцы передней поверхности бедра. Все это сказывается на тазобедренном суставе, все собирается и скапливается. Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание. Насколько его хватает, столько человек и играет, - приводит слова Шпинева "Спорт-экспресс".
Миранчук является воспитанником академии "Локомотива". Контракт 25-летнего россиянина с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Антон принял участие в четырех матчах, каждый раз выходя на замену, и отметился одной результативной передачей. В сегодняшней игре против "Краснодара" (2:1) хавбек не провел на поле ни минуты.
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Агент Миранчука рассказал, почему Антон не выходит в стартовом составе "Локомотива"
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука, заявил, что причиной отсутствия его клиента в стартовом составе являются проблемы со здоровьем.
Фото: ФК "Локомотив"
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