Генич: Надеюсь, сейчас не выскочат патриоты из депутатов с требованием дать дорогу российским футболистам

Футбольный комментатор "Матч ТВ" Константин Генич отреагировал на возможное изменение положений о лимите на легионеров в РПЛ.

Фото: инстаграм Константина Генича