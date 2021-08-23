Генич: Надеюсь, сейчас не выскочат патриоты из депутатов с требованием дать дорогу российским футболистам

"Я неоднократно об этом говорил — лимит никаких дивидендов в последние годы российскому футболу не принес. Любые ограничения несут в себе больше вреда, чем пользы. Прав Валерий Георгиевич Карпин, говорящий, что, если футболист не может доказать свою состоятельность на уровне РПЛ, он должен пробовать себя на другом уровне.
Хорошо, что снова задумались об отмене лимита. Надеюсь, что сейчас не выскочат патриоты из ряда депутатов и не будут кричать, что обязательно надо давать дорогу российским футболистам. Пожалуйста, пробивайте себе эту дорогу сами, а не искусственным путем", - передаёт слова Генича "Матч ТВ".
Отметим, что российские клубы в рейтинге УЕФА за последние годы опустились на три позиции, в связи с чем наша лига потеряла шансы на возможность представительства в Европе шестью клубами. Помимо этого, изменилось в худшую сторону распределение отечественных команд по престижности турниров.
На данный момент Россия занимает девятую строчку, хотя ранее располагалась на шестой.
Теперь на этом месте находится Португалия. В текущем сезоне Россия упустила ещё две строчки. Клубы из Нидерландов и Шотландии за последние пять сезонов продемонстрировали более высокие показатели.
В нынешнем первенстве Российской Премьер-лиги действует лимит, согласно которому количество легионеров в заявке команды не может быть более восьми. Однако ограничений по числу иностранцев на поле нет, соответственно, клубы могут одновременно выпускать восемь игроков без российского гражданства или иных условий, позволяющих выступать за команду на правах отечественного футболиста.
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Футбольный комментатор "Матч ТВ" Константин Генич отреагировал на возможное изменение положений о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: инстаграм Константина Генича
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