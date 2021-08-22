"Полностью поддерживаю! Я очень долго этого ждала. Это шаг вперед и свободная конкуренция. И в ней надо выиграть, чтобы занять свое место на поле, поэтому данный шаг поможет нашему футболу двигаться вперед", — передаёт слова Смородской "СЭ".
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз рассматривает несколько вариантов развития положений в регламенте о лимите. Предлагается изменить формулу, добавив количество иностранцев в заявке и на поле. Наиболее кардинальным вариантом считается полный отказ от лимитных ограничений, что позволит осуществлять подбор футболистов не из паспортных соображений, а из их кондиций, мастерства и игрового тонуса.
Смородская: Смолов должен стать лидером, Карпин на это рассчитывает
Смородская: наш чемпионат выглядит грустно. Надеюсь, кто-то поборется с "Зенитом"
Смородская: в России не встают на одно колено в поддержку BLM, потому что у нас растет поколение расистов
Смородская: поддерживаю отмену лимита, это шаг вперёд и свободная конкуренция
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможное решение РФС об отмене лимита на легионеров.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!