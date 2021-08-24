Сообщается, что главный тренер команды Руй Витория не доволен игрой полузащитника Йоррита Хендрикса, поэтому не исключено, что уже летом нидерландец покинет команду.
26-летний Хендрикс выступает за "Спартак" с января 2021 года, перейдя из ПСВ за 500 тысяч евро. За московскую команду полузащитник провел 16 матчей, не отметившись голевыми действиями.
Ранее стало известно, что московский клуб подпишет двух защитников — Максимилиано Кауфриза и Артема Макарчука.
Источник: "СЭ".
Источник: защитник "Балтики" Макарчук перейдет в "Спартак"
Источник: "Спартак" договорился о покупке защитника "Сент-Трюйдена"
Источник: "Спартак" ищет полузащитника на замену Хендриксу
Московский "Спартак" планирует подписать игрока в центральную зону.
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