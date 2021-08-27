Согласно данным источника, представители "Спартака" контактировали с Тедеско, чтобы обсудить вопрос потенциального возвращения немецкого тренера в клуб.
Отметим, что сейчас "Спартак" возглавляет Руй Витория. Под руководством португальского специалиста "красно-белые" вылетели из Лиги чемпионов по итогам третьего отборочного раунда, уступив "Бенфике" со счетом 0:4 по сумме двух встреч.
В чемпионате России "Спартак" пребывает на девятом месте в турнирной таблице, набрав семь очков.
Источник: Чемпионат
Стало известно, к кому из игроков "Спартака" фанаты "красно-белых" обращались при помощи баннеров на матче с "Сочи"
СМИ: Тедеско может вновь возглавить "Спартак". Стороны уже контактировали
Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско может вернуться в клуб.
Фото: "Спартак"
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