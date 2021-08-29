- В Европе никому не нужен, а здесь все карты в руки. У нас всем рады. Уже никто не знает, пойдёт ли на пользу возможное возвращение. Настолько всё запутано. Что у нас только в футболе ни происходит… уже ничему не удивляешься. Будь что будет. Второе место с Тедеско? Вторые места и с другими тренерами были. С Каррерой было первое место впервые за 16 лет. Ясно, что в памяти остаются последние, - передает слова Мостового "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что возглавлявший "Спартак" в прошлом сезоне немецкий тренер Доменико Тедеско может вернуться в московский клуб. В нынешнем сезоне красно-белыми руководит португальский наставник Руй Витория, с которым "Спартак" выиграл межсезонный товарищеский турнир "Кубок Париматч Премьер", но вылетел из квалификации Лиги чемпионов, а в чемпионате России набрал в 6 матчах 7 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице.
СМИ: Тедеско может вновь возглавить "Спартак". Стороны уже контактировали
Мостовой - о возможном возвращении Тедеско: в Европе никому не нужен, а у нас всем рады
Экс-полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном возвращении на пост главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: РИА Новости
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