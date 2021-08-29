23-летний Влашич уже подписал предварительное соглашение с новым клубом. ЦСКА и "Вест Хэм" согласовали все условия трансфера.
Хорватскому полузащитнику осталось пройти медицинское обследование, после чего стороны объявят о состоявшемся переходе.
Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года, сыграв за это время в 108 матчах, забив 33 гола и отдал 21 голевую передачу.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Вест Хэм" заплатит за Влашича 29,2 млн евро с учетом бонусов
Агент Влашича: переговоры с "Вест Хэмом" прогрессируют, но не завершены
Источник: ЦСКА и "Вест Хэм" закрыли сделку по Влашичу. Игрок согласовал контракт
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подписал предварительный контракт с "Вест Хэмом".
Фото: ПФК ЦСКА
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