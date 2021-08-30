Речь идет о "Леванте" и "Валенсии", за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев.
В ЦСКА не рассчитывают на форварда, поэтому хотят продать футболиста, либо отправить в аренду с обязательным правом выкупа.
Гайч стал игроком "армейцев" летом прошлого года, перейдя из "Сан Лоренсо" за 8,5 миллиона евро. Отыграв в российском клубе полсезона, аргентинец отправился в аренду в итальянский "Беневенто".
Источник: Eurostavka.
СМИ: ЦСКА интересуется хавбеком "Анже" Фюльжени
Источник: ЦСКА и "Вест Хэм" закрыли сделку по Влашичу. Игрок согласовал контракт
Источник: Гайч может стать одноклубником Черышева
В услугах нападающего ЦСКА Адольфо Гайча заинтересовано два клуба чемпионата Испании.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!