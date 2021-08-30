"Я ничего не знаю об этом. Такие вопросы задавайте [бывшему спортивному директору "Спартака" Дмитрию] Попову. Контракт Руя Витории я не видела. Все", - сказала Салихова.
Напомним, ранее СМИ опубликовали данные, согласно которым "Спартак" может вскоре отправить Виторию в отставку.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Виторию снимут, если "Спартак" найдет нового тренера в международную паузу
Зарема прокомментировала информацию о возможном увольнении Витории с поста главного тренера "Спартака"
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на информацию о возможном увольнении Руя Витории с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: "Российская газета"
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