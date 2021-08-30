"Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют еще кучу фамилий. Скажу по всем названным вами специалистам сразу - все это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего", - сказал Зеленов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" может вскоре отправить Руя Виторию в отставку с поста главного тренера команды. Также сообщалось, что "красно-белые" ведут переговоры с Фонсекой, известным по работе с "Шахтером" и "Ромой".
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Спартак" ведет переговоры с Фонсекой
В "Спартаке" прокомментировали слухи о возможном назначении Фонсеки главным тренером команды
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал сообщения СМИ о возможном назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды.
Фото: "Рома"
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