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В "Спартаке" прокомментировали слухи о возможном назначении Фонсеки главным тренером команды

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал сообщения СМИ о возможном назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды.
Фото: "Рома"
"Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют еще кучу фамилий. Скажу по всем названным вами специалистам сразу - все это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего", - сказал Зеленов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" может вскоре отправить Руя Виторию в отставку с поста главного тренера команды. Также сообщалось, что "красно-белые" ведут переговоры с Фонсекой, известным по работе с "Шахтером" и "Ромой".

Источник: Спорт-Экспресс

СМИ: "Спартак" ведет переговоры с Фонсекой

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Теги: Спартак Фонсека
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