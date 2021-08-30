Как сообщает источник, в случае успешного завершения переговоров Фонсека может занять пост главного тренера "Спартака" в ближайшее время. При этом, вероятно, вместе с португальским специалистом в московский клуб придут несколько менеджеров "Шахтера".
Напомним, что Фонсека являлся претендентом на должность наставника "Спартака", когда стало известно, что Доменико Тедеско покинет пост главного тренера команды по завершении сезона-2020/21. Тогда кандидатуру Фонсеки поддерживала Зарема Салихова - спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна. В итоге руководство клуба все же сделало выбор в пользу другого португальского специалиста - Руя Витории, тренирующего команду в настоящее время.
Источник: Metaratings
Источник: Виторию снимут, если "Спартак" найдет нового тренера в международную паузу
СМИ: "Спартак" ведет переговоры с Фонсекой
Представители "Спартака" ведут переговоры с бывшим наставником донецкого "Шахтера" и "Ромы" Паулу Фонсекой.
Фото: Getty Images
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