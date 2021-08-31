Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" рассматривает вариант с назначением Черчесова на должность главного тренера. Отмечалось, что "красно-белые" и 57-летний специалист уже провели предварительные переговоры.
Вместе с тем Федун назвал указанную информацию слухами.
"Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу "хочу бабла", - сказал Федун.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Спартак" провел предварительные переговоры с Черчесовым. Тренер озвучил клубу требования по зарплате
"Не распространяю слухи по принципу "хочу бабла". Федун - об информации про возможное назначение Черчесова в "Спартак"
Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на сообщения о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!