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"Не распространяю слухи по принципу "хочу бабла". Федун - об информации про возможное назначение Черчесова в "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на сообщения о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.
Фото: "Спартак"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" рассматривает вариант с назначением Черчесова на должность главного тренера. Отмечалось, что "красно-белые" и 57-летний специалист уже провели предварительные переговоры.

Вместе с тем Федун назвал указанную информацию слухами.

"Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу "хочу бабла", - сказал Федун.

Источник: РБ Спорт

СМИ: "Спартак" провел предварительные переговоры с Черчесовым. Тренер озвучил клубу требования по зарплате

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Теги: Черчесов Спартак Федун
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