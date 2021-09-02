Иванов заявил, что футбол должен быть не телеканалах. По словам президента "Урала", нужно сделать так, чтобы матчи могли увидеть самые широкие слои населения.
"Я считаю, что независимо от того, кто претендует на показ чемпионата России, футбол должен быть на телевизионных каналах и его нужно показывать самым широким слоям населения России. Не все же болельщики футбола пользуются интернетом, так что если есть выбор, то он должен быть в сторону телевизора", - сказал Иванов.
Напомним, ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Оkkо предложил российской Премьер-Лиге 24 миллиарда рублей за права на показ матчей. Указанную сумму планируют выплатить лиге по четырехлетнему контракту.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Okkо предложил РПЛ 24 млрд рублей за права на показ матчей
Президент "Урала": футбол должен быть на телевизионных каналах. Не все болельщики пользуются интернетом
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по вопросу трансляций матчей чемпионата России.
Фото: "Урал"
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