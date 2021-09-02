Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
0 - 1
КосовоЗавершен
Андорра
21:45
Сан-МариноНе начат
П1 1.58X 3.6П2 7.6
Польша
21:45
АлбанияНе начат
П1 1.59X 3.8П2 6.8
Венгрия
21:45
АнглияНе начат
П1 8X 4.5П2 1.45
Исландия
21:45
РумынияНе начат
П1 2.8X 3.1П2 2.75
Швеция
21:45
ИспанияНе начат
П1 5X 3.5П2 1.8
Лихтенштейн
21:45
ГерманияНе начат
П1 101X 28П2 1
Северная Македония
21:45
АрменияНе начат
П1 1.77X 3.65П2 5
Литва
21:45
Северная ИрландияНе начат
П1 4.4X 3.15П2 2.02
Чехия
21:45
БеларусьНе начат
П1 1.2X 7.2П2 16
Эстония
21:45
БельгияНе начат
П1 35X 12П2 1.08
Италия
21:45
БолгарияНе начат
П1 1.08X 11П2 40

Президент "Урала": футбол должен быть на телевизионных каналах. Не все болельщики пользуются интернетом

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по вопросу трансляций матчей чемпионата России.
Фото: "Урал"
Иванов заявил, что футбол должен быть не телеканалах. По словам президента "Урала", нужно сделать так, чтобы матчи могли увидеть самые широкие слои населения.

"Я считаю, что независимо от того, кто претендует на показ чемпионата России, футбол должен быть на телевизионных каналах и его нужно показывать самым широким слоям населения России. Не все же болельщики футбола пользуются интернетом, так что если есть выбор, то он должен быть в сторону телевизора", - сказал Иванов.

Напомним, ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Оkkо предложил российской Премьер-Лиге 24 миллиарда рублей за права на показ матчей. Указанную сумму планируют выплатить лиге по четырехлетнему контракту.

Источник: Матч ТВ

СМИ: Okkо предложил РПЛ 24 млрд рублей за права на показ матчей

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Урал Иванов Г
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Локомотив" объявил о переходе Марадишвили
Грузия без Кварацхелии проиграла Косово 1
РФС объяснил, почему для реформации РПЛ была выбрана голландская компания Hypercube 4
Захарян – второй по молодости дебютант в истории сборной. А как сложились карьеры других ранних дебютантов? 1
СМИ: Мбаппе получил травму и покинул расположение сборной Франции
Защитник Карпов перешел из "Крыльев Советов" в "Химки" 1
Ди Мария: я называю Месси "гномом", а он меня - "лапшой" 1
Обладатель ЛЧ в "Локо", Матыцин за лимит, Карпин — не сбитый летчик. Главное за 2 сентября
Геркус: если ослабить лимит на легионеров, кардинальных изменений это не даст 1
Источник: у бывшего защитника "Тоттенхэма" Орье есть предложения из России, Турции и Франции
Агент Лахтер назвал спортивной дискриминацией ситуацию с игроками "Зенита" Малкомом и Клаудиньо 3
Сульшер рассказал о влиянии трансфера Роналду на настроение в "МЮ" 1
Президент "Урала": футбол должен быть на телевизионных каналах. Не все болельщики пользуются интернетом 1
Пьянич, которым интересуются "Зенит" и "Спартак", близок к переходу в "Бешикташ" 1
РПЛ допустила стадионы "Ростов Арена" и "Центральный" к проведению матчей чемпионата
Григорян: игрокам сборной России неправильно говорить о том, что их удовлетворил счет матча с Хорватией 3
Семак назвал задачу "Зенита" в Лиге чемпионов 12
Гришин: "Локомотив" предложил Марадишвили в четыре раза больше, любой уважающий себя человек перейдет 8
Названы сроки оформления трансфера Марадишвили из ЦСКА в "Локомотив"
СМИ: Okkо предложил РПЛ 24 млрд рублей за права на показ матчей 12
Пьянич отказался переходить в "Зенит". Босниец намерен остаться в "Барселоне" 2
Песьяков покинул расположение сборной России. Он не будет готовиться с командой к матчам с Кипром и Мальтой 1
Арустамян: "Локомотив" и ЦСКА договорились о трансфере Марадишвили 18
Высокий прессинг, 4-3-3, Гильерме в воротах. 7 ответов сборной России Карпина на предматчевые вопросы к игре с Хорватией 3
Черданцев: как можно быть довольным ничьей на своем поле, когда эту Хорватию обыграла Словения 17
Источник: "Зенит" и "Спартак" интересуются Пьяничем 10
Крицюк будет выступать за "Зенит" под 1-м номером 1
Источник: Данченко хочет вернуться в "Уфу", но клуб не заинтересован в его услугах 3
Защитник "Рубина" Грицаенко на правах аренды перешел в "Кубань"
Руководство Футбольной ассоциации Исландии подало в отставку из-за дела о сексуальных домогательствах 4
Все новости
-