Пивоваров заявил, что "Матч ТВ" сделал РПЛ предложение по приобретению прав на показ матчей. По его словам, лига может принять это предложение, но не обязана это делать. Также Пивоваров отметил, что нужно предоставить возможность остальным потенциальным претендентам сделать РПЛ предложения по приобретению прав на трансляцию матчей.
"Холдинг "Матч ТВ" вышел к Лиге и клубам с предложением на следующий сезон, обладая сейчас преимущественным правом. Эта опция прописана в нынешнем контракте, как право действующего вещателя договориться с РПЛ до проведения конкурсной процедуры. Лига может, но не обязана принимать это предложение.
Предложенный вещателем оффер, по нашей оценке, необходимо тщательно изучить. При этом спортивный принцип должен быть соблюден и здесь – нужно дать возможность остальным потенциальным претендентам предоставить свои предложения", - сказал Пивоваров.
Источник: Чемпионат
СМИ: Okkо предложил РПЛ 24 млрд рублей за права на показ матчей
Глава ВТБ рассказал о целях "Динамо" в нынешнем сезоне
Гендиректор "Динамо" сообщил, что клуб выступает за проведение тендера на телеправа РПЛ
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, что клуб выступает за проведение тендера на показ матчей РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!