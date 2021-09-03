Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Европы U-21

Сезон
Испания U21
21:45
Россия U21Не начат
П1 1.33X 5П2 8.4

Гендиректор "Динамо" сообщил, что клуб выступает за проведение тендера на телеправа РПЛ

Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, что клуб выступает за проведение тендера на показ матчей РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Пивоваров заявил, что "Матч ТВ" сделал РПЛ предложение по приобретению прав на показ матчей. По его словам, лига может принять это предложение, но не обязана это делать. Также Пивоваров отметил, что нужно предоставить возможность остальным потенциальным претендентам сделать РПЛ предложения по приобретению прав на трансляцию матчей.

"Холдинг "Матч ТВ" вышел к Лиге и клубам с предложением на следующий сезон, обладая сейчас преимущественным правом. Эта опция прописана в нынешнем контракте, как право действующего вещателя договориться с РПЛ до проведения конкурсной процедуры. Лига может, но не обязана принимать это предложение.

Предложенный вещателем оффер, по нашей оценке, необходимо тщательно изучить. При этом спортивный принцип должен быть соблюден и здесь – нужно дать возможность остальным потенциальным претендентам предоставить свои предложения", - сказал Пивоваров.

Источник: Чемпионат

СМИ: Okkо предложил РПЛ 24 млрд рублей за права на показ матчей

Глава ВТБ рассказал о целях "Динамо" в нынешнем сезоне

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Пивоваров Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Захарян рассказал, согласился ли бы на предложение перейти в "Зенит"
Губерниев: потолок зарплат в нашем футболе должен был появиться очень давно
В "Милане" подтвердили данные о намерении ЦСКА подписать Кастильехо
"Зенит" объявил о продлении контракта с Дугласом Сантосом 1
Гендиректор "Динамо" сообщил, что клуб выступает за проведение тендера на телеправа РПЛ 1
Корниленко - о переходе Бегича: "Крыльям" нужно было укрепить оборону, и мы это сделали
Обиды забыты? Божович во второй раз вернулся спасать тульский "Арсенал" 2
Путин заявил, что Россия может вновь принять Олимпийские игры 1
"Химки" подписали нападающего "Ростова" Долгова 2
СМИ: ЦСКА возьмет в аренду Кастильехо из "Милана" 10
Жириновский: нельзя отказываться от легионеров. В СССР мы уже отказались от интернета 3
С 3 сентября заполняемость трибун на "Ростов Арене" увеличится до 25% 3
Основной состав "Спартака" разгромил дублеров в товарищеском матче 4
Сборная России прибыла на Кипр (фото) 1
Азмун: у меня были предложения от "Лиона", "Ромы", "Байера" и "Тоттенхэма". Их все отклонили 13
Жириновский обратится в Роспотребнадзор с просьбой увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях 3
"Крылья Советов" арендовали Бегича у "Рубина"
Тульский "Арсенал" объявил о возвращении Божовича на пост главного тренера 5
"Локомотив" превзошел ЦСКА по трансферной стоимости футболистов 6
Геркус назвал странным решением переход Марадишвили в "Локомотив" 2
КДК РФС отменил красную карточку полузащитника "Крыльев Советов" Романа Ежова 1
Лукашенко назвал "убожеством" игру белорусских футболистов 6
Малафеев: Гильерме достойно занимает место в основе сборной. Показал класс в очередной раз
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов на уровне сборных (фото) 1
Максимальная вместимость стадиона на матче Россия - Мальта составит 30% 1
Полузащитник "Челси" Сауль рассказал о сложностях адаптации в новом клубе
Геркус: у Кофрие бэкграунд стремный. Пока это скорее риск для "Спартака"
Источник: Божович может возглавить тульский "Арсенал" 9
Геркус: похоже, что Антона Миранчука в "Локомотиве" не видят 3
Сборная России провела тренировку в Новогорске после матча с Хорватией (видео) 1
Все новости
-