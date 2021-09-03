Напомним, ранее СМИ сообщили, что ЦСКА собирается арендовать Кастильехо.
По словам спортивного директора "Милана" Фредерика Массары, ЦСКА действительно интересуется игроком. При этом Массара отказался раскрывать подробности возможной сделки по переходу 26-летнего испанца.
"Интерес от ЦСКА действительно есть. Больше пока сказать не могу", - заявил Массара.
Источник: Sport24
СМИ: ЦСКА возьмет в аренду Кастильехо из "Милана"
В "Милане" подтвердили данные о намерении ЦСКА подписать Кастильехо
В "Милане" подтвердили информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Саму Кастильехо.
Фото: Getty Images
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