Отец Марадишвили: Гинера считаю самым великим футбольным менеджером

— Нормально посидели, пообщались. Обсудили все моменты. Евгения Ленноровича я вообще считаю самым великим футбольным менеджером, которого я знаю еще со времен, когда он только приходил в ЦСКА. Это легендарный человек, его нельзя не послушать. Если он что-то посоветует, все должны прислушиваться, — цитирует отца футболиста Sport24.
21-летний Марадишвили вчера стал игроком "Локомотива". "Железнодорожники" заплатили за футболиста ЦСКА семь миллионов евро с учетом бонусов. Игрок подписал контракт на пять лет.
В нынешнем сезоне полузащитник забил один гол в трех матчах чемпионата России.
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Коба Марадишвили, отец полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили, рассказал о разговоре с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
Фото: Чемпионат
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