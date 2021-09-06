Напомним, ранее СМИ сообщили, что Витория хотел, чтобы "Спартак" подписал защитника "Гремио" Вандерсона.
Мележиков раскрыл подробности несостоявшегося перехода игрока в "Спартак".
"Рую не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: а как так получилось? Это же твой список. Он ответил: невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку. Тогда я сказал: покупай Вандерсона, он как раз шел третьим номером. Попов ответил: по Вандерсону у нас с тренером появились сомнения. После чего предложил кандидатуру Монтиэля. Ну а что было дальше, вы сами знаете", - сказал Мележиков.
Источник: Sport24
Источник: Руй Витория просил руководство "Спартака" приобрести Мурильо и Вандерсона
Мележиков: Витории не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред
Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал информацию о том, что руководство клуба отказало наставнику "красно-белых" Рую Витории в трансфере Вандерсона.
Фото: "СЭ"
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