Мележиков отметил, что трансферная кампания получилась непростой для "Спартака". Также он напомнил, что клуб работал на трансферном рынке без Дмитрия Попова, покинувшего пост спортивного директора "красно-белых".
"В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий, чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях. При том что, опять же, сохранили Жиго", - сказал Мележиков.
Источник: Sport24
Мележиков: Витории не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред
Мележиков подвел итоги трансферной кампании "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков подвел итоги летней трансферной кампании клуба.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!