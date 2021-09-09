"Опять же, все решит результат. Руй пришел совсем недавно, возможно, еще полностью не разобрался, а тут такие результаты. Если у команды не будет положительных эмоций, очков, думаю, здесь ответ очевиден. В "Спартаке" все решается очень быстро", - сказал Титов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Спартак" под руководством Витории набрал семь очков по итогам шести туров. "Красно-белые" пребывают на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Sport24
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"В "Спартаке" все решается очень быстро". Титов - о возможной отставке Витории с поста главного тренера "красно-белых"
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов ответил на вопрос, на сколько задержится Руй Витория на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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