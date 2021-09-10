В частности, Титов высказался о предполагаемом ослаблении лимита на легионеров или его полной отмене. Также он поддержал идею о введении потолка зарплат в РПЛ.
"Лимит [на легионеров] убил целое поколение. Были перспективные ребята, но они понимали: есть паспорт, хорошая зарплата, трудиться не надо. Многие просто пропали. Кто-то закончил в 27-30 лет, кто-то разъехался по командам СНГ. Все потому, что в раннем возрасте деньги просто падали сверху. Такого быть не должно. Надо делать лимит зарплат, как в КХЛ", - сказал Титов.
Источник: Sport24
"В "Спартаке" все решается очень быстро". Титов - о возможной отставке Витории с поста главного тренера "красно-белых"
Титов: лимит на легионеров убил целое поколение российских игроков
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов поделился мнением о планах по реформам в российском футболе.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!