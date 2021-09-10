— Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую — и всё…
В Европе доказали, что от двух бокалов пива человек не опьянеет? А у нас сколько процентов алкоголя содержится в пиве, не 2% же, как в Финляндии, например? Вы посоветуйтесь среди фанатов, нужно ли пиво на стадионе. Нас хитрым способом попросили, чтобы закон о продаже пива принял ЛДПР, а не правительство. Потом будут говорить, что из-за ЛДПР повысился процент пьющих людей, — цитирует Жириновского "РБ-Спорт".
Запрет на продажу пива на спортивных стадион России действует с 2005 года. В 2019 году принимал законопроект, согласно которому снимается запрет на розничную продажу пивных напитков и пива на официальных футбольных соревнованиях.
Пиво продавалось на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, а также на матчах чемпионата Европы 2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.
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Жириновский: я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе и все
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается отозвать закон о проекте пива на стадионе.
Фото: РИА Новости
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