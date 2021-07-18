- Надеюсь, что придет осознание того, что других источников финансирования в настоящее время в нашей стране нет. Пиво осталось последним резервом, который не использовали, и его необходимо как можно быстрее внедрять. Сколько клуб недосчитывается от отсутствия продаж пива на стадионе? У "Спартака" это примерно миллиард рублей за сезон, - передает слова Федуна РИА Новости.
Ранее московский "Спартак" стал победителем товарищеского предсезонного турнира "Кубок Париматч Премьер". Во всех трех встречах турнира красно-белые одержали разгромные победы с разницей в 4 гола - над "Сочи" (4:0), "Рубином" (4:0) и "Химками" (5:1). Благодаря второму месту в прошедшем сезоне "Спартак" выступит в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, в случае попадания в групповой турнир сумма гарантированных призовых составит около 25 миллионов евро.
"Пустячок, но приятно". Федун - о победе "Спартака" в предсезонном турнире
Федун: из-за отсутствия продаж пива на стадионе "Спартак" недосчитывается примерно миллиарда рублей за сезон
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о размерах финансовых потерь красно-белых из-за отсутствия торговли пивом на домашней арене.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!