- Мирзов пропустит матч против "Спартака". Резиуан долго не играл в основном составе - сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов. Никакой договоренности со "Спартаком" о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того, - передает слова Терюшкова Sport24.
Ранее стало известно, что 28-летний атакующий полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов перешел на правах аренды до конца текущего сезона в подмосковные "Химки". В прошлом сезоне футболист также играл за красно-черных на условиях аренды.
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Мирзов пропустит матч "Химки" - "Спартак"
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что арендованный у "Спартака" полузащитник Резиуан Мирзов не сыграет за "Химки" против красно-белых.
Фото: РИА Новости
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