В "Спартаке" объяснили причину ухода Мирзова в "Химки"

— У Мирзова были и остаются прекрасные отношения с командой, персоналом и тренерским штабом. Спросите у любого. Как я уже говорил, ему не могли гарантировать постоянную игровую практику, поэтому решение об аренде устроило все стороны. Не надо искать подводных камней, — цитирует Зеленова ТАСС.
Ранее появилась информация, что против нахождения 28-летнего Мирзова в составе "Спартака" был главный тренер клуба Руй Витория. Португальскому специалисту не нравилось, что футболист ссорился с тренерским штабом и предъявлял претензии всем вокруг.
Мирзов арендован подмосковным клубом на год. В это время у футболиста истечет контракт со "Спартаком".
Источник: "Спартак" расстался с Мирзовым из-за "токсичности" игрока
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Фото: ФК "Спартак"
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