"Разговаривали долго и решили, что это будет аренда. Аренда безвозмездная, игрок переходит к нам на тех же условиях", - сказал Терюшков.
Напомним, ранее "Спартак" объявил о том, что Мирзов переходит в "Химки" на правах аренды. Полузащитник арендован подмосковным клубом до конца нынешнего сезона.
Отметим, что в минувшем сезоне Мирзов также выступал за "Химки" как арендованный футболист.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Спартаке" объяснили решение отдать Мирзова в аренду "Химкам"
В "Химках" рассказали об условиях перехода Мирзова из "Спартака"
Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился информацией об аренде "Химками" полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова.
Фото: "Спартак"
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