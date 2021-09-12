— Приятно — "Спартак" пытался именно играть в футбол. Может, не всё получалось, но команда до конца пыталась творить на поле. Не боялась. Для "Спартака" это очень хорошо, — цитирует Мора "Матч ТВ".
Московский клуб обыграл "Химки" в игре 7-го тура чемпионата России "Химки" (3:1). Голы забивали Айртон, Промес и Понсе.
Ранее Мор высказался о дисквалификации нападающего "Спартака" Александра Соболева на матч против ЦСКА в следующем туре. Эксперт не видит в этом проблемы в связи с игровой формой футболиста.
Мор: учитывая форму Соболева, ничего страшного в его дисквалификации на ЦСКА нет
Мор — о игре с "Химками": Приятно — "Спартак" пытался именно играть в футбол
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор высказался о игре клуба в поединке против "Химок" (3:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images
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