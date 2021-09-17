В "Спартаке" отреагировали на сообщения о финансовых запросах Бакаева

В "Спартаке" отреагировали на информацию о финансовых требованиях полузащитника Зелимхана Бакаева.

Фото: "Спартак"





Как сообщил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу "



"Клуб готовит игроку предложение о продлении контракта. Условия раскрывать, разумеется, не будем. Комментировать слухи о требованиях со стороны игрока - тоже", - сказал Зеленов.



Источник:



СМИ: Бакаев хочет зарабатывать в "Спартаке" 2 млн евро по новому контракту Напомним, ранее СМИ сообщили, что Бакаев хочет зарабатывать два миллиона евро в год по новому контракту с "красно-белыми". Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года.Как сообщил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу " Спартака ", клуб готовит предложение о продлении контракта с Бакаевым. При этом он отказался комментировать данные о требованиях со стороны футболиста."Клуб готовит игроку предложение о продлении контракта. Условия раскрывать, разумеется, не будем. Комментировать слухи о требованиях со стороны игрока - тоже", - сказал Зеленов.Источник: Спорт-Экспресс