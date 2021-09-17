— Мы не вели переговоры по его продаже, — рассказал Мележиков в интервью Sport24.
24-летний Ларссон перешел в московский "Спартак" летом 2019 года. За это время швед сыграл в 70 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.
Контракт Ларссона истекает через два сезона. В нынешнем кампании форвард не смог отличиться голевыми действиями в 10 матчах.
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Мележиков: мы не вели переговоры по трансферу Ларссона
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал информацию о переговорах с "Вольфсбургом" по трансферу Джордана Ларссона.
Фото: ФК "Спартак"