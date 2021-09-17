— Чувствую, придет Черчесов в "Спартак"! Ох, помяните мое слово! А они разве не вели переговоры?
— Были слухи? Да я даже знаю, какие деньги Черчесов просил, — рассказал Губерниев в интервью "СЭ".
Главным тренером "Спартака" на сегодняшний момент является португальский специалист Руй Витория. Команда при нем занимает девятое место в чемпионате России после семи туров, а также проиграла первый матч группового этапа Лиги Европы "Легии".
Черчесов уже тренировал "Спартак". Это было c 2007 по 2008 год.
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Губерниев: чувствую, придет Черчесов в "Спартак". Я даже знаю, какие деньги он просил
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что Станислав Черчесов вновь возглавит "Спартак".
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