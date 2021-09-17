Напомним, что ранее о переговорах "Спартака" с Черчесовым заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Зеленов отметил, что "Спартак" не ищет замену нынешнему главному тренеру команды Рую Витории.
"Насколько я знаю, "Спартак" вел переговоры с Черчесовым несколько лет назад. Видимо, Дмитрий Губерниев имеет в виду те далекие времена. Сейчас главный тренер "Спартака" - Руй Витория. Клуб не ищет и не искал ему замену", - сказал Зеленов.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: чувствую, придет Черчесов в "Спартак". Я даже знаю, какие деньги он просил
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах с Черчесовым
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что "красно-белые" вели переговоры со Станиславом Черчесовым по поводу поста наставника команды.
Фото: "Матч ТВ"