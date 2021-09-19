"Пока со мной не связывались представители "Спартака". Готов ли рассмотреть предложение? Я не могу комментировать подобное, я сейчас работаю в "Сарагосе", - приводит слова Торресильи "Спорт-экспресс".
Ранее стало известно, что испанский специалист является одним из трех кандидатов на должность спортивного директора "Спартака". Торресилья занимается скаутингом уже 20 лет.
Напомним, в августе пост спортивного директора красно-белых покинул Дмитрий Попов из-за разногласий с владельцем клуба Леонидом Федуном и его гражданской женой Заремой Салиховой.
Источник: "Спартак" ведет переговоры с тремя кандидатами на должность спортивного директора
СМИ: пост спортивного директора "Спартака" может занять испанец из "Сарагосы"
Спортивный директор "Сарагосы" прокомментировал информацию об интересе "Спартака"
Спортивный директор "Сарагосы" Мигель Торресилья отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны "Спартака".
Фото: ФК "Сарагоса"