— Что касается Витории, то я много раз говорил: дело не в тренере, а в руководстве. Проблема во владельце и игроках, больше у "Спартака" никаких проблем нет, — рассказал Кафельников в интервью Sport24.
Руй Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года. Сейчас команда занимает восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 10 очков в семи турах.
Завтра, 20 сентября, красно-белые в гостях сыграют против ЦСКА.
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Кафельников — о Витории: дело не в тренере, а в руководстве
Болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался о главном тренере команды Руе Витории.
Фото: РГ