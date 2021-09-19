Червиченко - о ЦСКА - "Спартак": постепенно это дерби утрачивает свою значимость

"Постепенно это дерби утрачивает свою значимость. ЦСКА уже года два-три ни на что не претендует. "Спартак" в прошлом году хоть и имитировал борьбу за первое место, но всем было понятно, что ничего не произойдет. Сейчас обе команды вообще в середине турнирной таблицы. Если бы была эта голландско-наркоманская система с разделением команд на группы, то мы могли бы вообще не увидеть эти команды в следующей стадии турнира", - приводит слова Червиченко Sport24.
Матч ЦСКА - "Спартак" запланирован на понедельник, 20 сентября. Стартовый свисток встречи на "ВЭБ Арене" прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Сергей Карасев.
У "Спартака" и ЦСКА по итогам 7-и туров РПЛ по 10 очков. Со стороны красно-белых не смогут принять участие в матче Роман Зобнин, Павел Маслов, Георгий Мелкадзе и Александр Соболев, а у "армейцев" пропустят встречу Бруно Фукс, Антон Заболотный, Хордур Магнуссон, Марио Фернандес, Максим Мухин и Георгий Щенников.
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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и ЦСКА в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"