— Это будет самое отстойное дерби за последние 20 лет с точки зрения качества игры и всего остального.
Никакого заряда и энтузиазма у игроков будто не осталось, химии никакой нет, — рассказал Кафельников в интервью Sport24.
Завтра, 20 сентября, ЦСКА и "Спартак" сыграют в рамках 8-го тура чемпионата России. Встреча состоится на "ВЭБ Арене" и начнется в 19:30 мск.
"Спартак" и ЦСКА по итогам семи туров РПЛ набрали одинаковое количество очков (10), но красно-белые расположились на строчку выше за счет лучших дополнительных показателей.
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Кафельников: это будет самое отстойное дерби за последние 20 лет
Болельщик "Спартак" и бывший теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от игры 8-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
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