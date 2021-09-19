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Кафельников: это будет самое отстойное дерби за последние 20 лет

Болельщик "Спартак" и бывший теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от игры 8-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: РИА Новости
— Это будет самое отстойное дерби за последние 20 лет с точки зрения качества игры и всего остального.

Никакого заряда и энтузиазма у игроков будто не осталось, химии никакой нет, — рассказал Кафельников в интервью Sport24.

Завтра, 20 сентября, ЦСКА и "Спартак" сыграют в рамках 8-го тура чемпионата России. Встреча состоится на "ВЭБ Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Спартак" и ЦСКА по итогам семи туров РПЛ набрали одинаковое количество очков (10), но красно-белые расположились на строчку выше за счет лучших дополнительных показателей.

Кафельников — о Витории: дело не в тренере, а в руководстве

Спортивный директор "Сарагосы" прокомментировал информацию об интересе "Спартака"


Теги: Спартак ЦСКА Кафельников
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