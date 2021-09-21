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ДженоаНе начат
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Букмекерская компания предложила РПЛ 8 млрд рублей за титульное спонсорство

Российская Премьер-лига получила предложение на титульное спонсорство.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, одна неназванная букмекерская компания готова дать 8 млрд рублей за контракт на 4 года.

Напомним, что на данный момент титульным спонсором РПЛ является банк "Тинькофф", который платит лиге менее 300 млн рублей за сезон. Соглашение с банком истекает в конце сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что Российская Премьер-лига проведет тендер на право освещения матчей чемпионата. Он должен состояться осенью текущего года.

В чемпионате России по итогам 8 туров лидирует петербургский "Зенит": "сине-бело-голубые" набрали в 8-ми матчах 20 очков. В тройке также находятся "Динамо" и "Локомотив". В зоне вылета располагаются подмосковные "Химки" и "Урал", а в зоне стыковых матчей - тульский "Арсенал" и "Ростов".

Источник: РБ Спорт

СМИ: "Матч ТВ" снял с эфира передачу о "Спартаке" перед проведением тендера на показ матчей РПЛ


Теги: РПЛ
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