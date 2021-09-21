Как сообщает источник, одна неназванная букмекерская компания готова дать 8 млрд рублей за контракт на 4 года.
Напомним, что на данный момент титульным спонсором РПЛ является банк "Тинькофф", который платит лиге менее 300 млн рублей за сезон. Соглашение с банком истекает в конце сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что Российская Премьер-лига проведет тендер на право освещения матчей чемпионата. Он должен состояться осенью текущего года.
В чемпионате России по итогам 8 туров лидирует петербургский "Зенит": "сине-бело-голубые" набрали в 8-ми матчах 20 очков. В тройке также находятся "Динамо" и "Локомотив". В зоне вылета располагаются подмосковные "Химки" и "Урал", а в зоне стыковых матчей - тульский "Арсенал" и "Ростов".
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Матч ТВ" снял с эфира передачу о "Спартаке" перед проведением тендера на показ матчей РПЛ
Букмекерская компания предложила РПЛ 8 млрд рублей за титульное спонсорство
Российская Премьер-лига получила предложение на титульное спонсорство.
Фото: РПЛ