Осинькин высказался о победе "Крыльев" со счетом 10:0 в матче Кубка России

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал результат матча второго тура элитного группового этапа Кубка России против клуба "Знамя" (10:0).

Фото: ПФК "Крылья Советов"

"Мы поставили футболистов в стартовый состав, которые имели немного меньше игровой практики в последнее время. А дальше получилось то, как получилось. Быстрые голы в начале первого тайма смогли раскрыть игру. Наше преимущество в скорости, наше умение чуть лучше проводить быстрые атаки преобразовалось в такой крупный счет", - цитирует Осинькина пресс-служба "Крыльев Советов"."Крылья Советов" со счетом 10:0 обыграли команду "Знамя" в рамках второго тура элитного группового этапа Кубка России. На 8 минуте счет открыл Данил Липовой. На 20 минуте Дмитрий Цыпченко с подачи Сергея Пиняева забил второй мяч, на 22 и 30 минутах игры 16-летний Пиняев добавил к результативному пасу дубль.Во втором тайме Цыпченко оформил хет-трик, дублем отметился вышедший на замену Иван Сергеев, еще по голу на счету Дениса Якубы и Гленна Бейла. Отметим, что Пиняев впервые вышел в стартовом составе "Крыльев Советов".