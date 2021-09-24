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Жирков рассказал, как попал в заявку любительского клуба

Бывший защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал, как оказался в заявке любительского клуба "Аминьево".
Фото: ФК "Зенит"
"Любопытная история. Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и в частности Прудников. Они предлагают - давай за нас и в футбол поиграешь за "Аминьево". Ответил, что бегать в играх пока еще не могу. "Тогда", - говорят, - "мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет", - приводит слова Жиркова "Матч ТВ".

Летом этого года у защитника Юрия Жиркова закончился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. 38-летний игрок находится в статусе свободного агента. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси".

В прошлом сезоне Жирков провел 20 матчей во всех турнирах, в которых стал автором двух голевых передач.

За сборную России Жирков дебютировал в 2005 году. В общей сложности защитник в футболке национальной команды провел 105 матчей, в которых забил 2 гола.

Глушаков: может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и он вернется в сборную России


Теги: Жирков
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