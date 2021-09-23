Глушаков: может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и он вернется в сборную России

Напомним, накануне стало известно, что профиль Жиркова появился на сайте лиги. 38-летний футболиста стал игроком команды "Аминьево", за которую выступает и сам Денис Глушаков.
По словам Глушакова, о том, что Жирков будет выступать за "Аминьево", он узнал от партеров по команде.
"Посмотрим - может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется. Пока с ним не общался, но мы еще с ним сыграем на одном поле, подвигаемся. Он набирает форму после травмы: тренироваться - это одно, а когда играешь, пускай на любительском уровне, это совершенно другое", - сказал Глушаков.
Летом этого года у защитника Юрия Жиркова закончился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. 38-летний игрок находится в статусе свободного агента. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси".
В прошлом сезоне Жирков провел 20 матчей во всех турнирах, в которых стал автором двух голевых передач.
Источник: ТАСС
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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что экс-защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков будет выступать за клуб ЛФЛ.
Фото: РПЛ