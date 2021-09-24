"Заканчиваю ли карьеру? Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения - рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть.
"Буду только предложения из РПЛ рассматривать? Смотря, что будет. Не стану говорить сейчас — туда-то точно не пойду. Заявлю так, а потом окажется, что за любителей играю", - сказал Жирков.
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. Накануне стало известно, что профиль Жиркова появился на сайте лиги. 38-летний футболиста стал игроком команды "Аминьево", которая выступает в ЛФЛ.
За "Зенит" Жирков играл с 2016 года. Он провел за клуб 127 матчей, забил 5 голов и стал автором 16 результативных передач. Также защитник защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".
Источник: Матч ТВ
Жирков рассказал, как попал в заявку любительского клуба
Жирков готов продолжить профессиональную карьеру
Бывший футболист "Зенита" Юрий Жирков подчеркнул, что рассмотрит предложения от профессиональных клубов по продолжению спортивной карьеры.
Фото: РПЛ