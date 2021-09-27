"Я, конечно, доволен тем футболом, который сейчас показывает "Динамо". Последняя игра против "Рубина" была острой и, на мой взгляд, одной из интереснейших в девятом туре. Видна рука тренера–профессионала Сандро Шварца. Усиление состава никогда не помешает, команде нужен сильный нападающий", - приводит слова Степашина Metaratings.
Напомним, накануне "Динамо" на свое поле победило казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче 9-го тура РПЛ. Отметим, что в этой встрече руководить казанским клубом из-за дисквалификации не мог наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.
"Бело-голубые" набрали в 8 матчах чемпионата России 19 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидера РПЛ "Зенита" на 4 очка.
В 10-м туре подопечные Шварца проведут домашний матч против "Крыльев Советов". Игра на "ВТБ Арене" пройдет в субботу, 2 октября. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.
Степашин: "Динамо" нужен сильный нападающий
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин поделился впечатлениями от последних игр "бело-голубых" в РПЛ.
Фото: РИА Новости