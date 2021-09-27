Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск "Капитальных активов" к "Спартаку" и Газизову на сумму 88,3 миллиона рублей. Указывалось, что иск акционерного общества связан с выплатой Газизову выходного пособия. Газизов выиграл первый суд у "красно-белых", но "Спартак" решил оспорить это решение.
"Господин Газизов все еще далек от получения этих денег, так и напишите. Это долгая "игра". И если господин Газизов не начнет разговаривать, боюсь, что эти деньги он никогда не увидит. Клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам", - сказала Завьялова.
В 2020 году Шамиль Газизов ушел из "Уфы", летом минувшего года он был назначен гендиректором "Спартака". В декабре он покинул московский клуб и впоследствии вернулся в уфимский коллектив.
"Спартак" после 9-ти туров Российской Премьер-лиги занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе подопечных Витории 13 очков.
Источник: Р-Спорт
Представитель "Спартака": Газизов не увидит требуемых денег, если не начнет разговаривать
Представитель "Спартака" Татьяна Завьялова сообщила, что бывший генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов не получит от клуба денег, если не пойдет на диалог.
Фото: Sport24