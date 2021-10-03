По словам Шварца, отмена лимита на легионеров не изменит в корне ситуацию с футболом в России. Нужно задействовать комплексный подход, отметил тренер "Динамо". По его мнению, необходимо прежде всего подумать о качестве футбольных школ.
"Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа. Нужно принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, получаемое футболистами в России. Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов", - заявил Шварц.
Отметим, что по итогам 10 туров текущего розыгрыша РПЛ "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. От лидирующего "Зенита" "бело-голубых" отделяют четыре очка.
Источник: Известия
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Шварц: если вы думаете, что отмена лимита сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, вы ошибаетесь
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением об идее отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Динамо"