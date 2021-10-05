Губерниев заявил, что "Локомотив" поторопился в вопросе расставания с Николичем. По его словам, сербский специалист еще мог принести пользу команде. Также Губерниев оценил возможность возвращения Юрия Семина в "Локомотив".
"Это неплохой тренер. Мне кажется, что "Локомотив" торопится. Потенциал он полный в команде не выработал. Юрий Семин сказал, что не исключает возвращения в "Локомотив"? Будет иностранец и, скорее всего, немец. Если будет Юрий Палыч, то мы все этому возрадуемся, но скорее нет, чем да", - заявил Губерниев.
Напомним, что ранее "Локо" официально объявил об уходе Николича с поста наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера "железнодорожников" назначен Дмитрий Лоськов.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин прокомментировал уход Николича из "Локомотива"
Губерниев: Николич - неплохой тренер. Мне кажется, что "Локомотив" поторопился
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отставке Марко Николича с поста главного тренера "Локомотива".
Фото: "Локомотив"